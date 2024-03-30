AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman'dan Seçim Öncesi Mesaj - Son Dakika
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AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman'dan Seçim Öncesi Mesaj

AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman\'dan Seçim Öncesi Mesaj

AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, yarın gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Bilecik'in tüm hemşehrilerine bir mesaj yayımladı. Yaman, seçimin sadece bir adayın seçilmesi olmadığını vurgulayarak, Bilecik'in geleceğinin şekillenmesi için birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Yaman, 70 gündür sahada halkın sorunlarını dinleyerek projelerini şekillendirdiklerini ve Bilecik'i yarınlara taşımak için hazır olduklarını belirtti.

30.03.2024 09:21  Güncelleme: 09:22
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AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, yarın gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi mesaj yayımladı.

Yaman, mesajında Bilecik'in tüm hemşehrileri gibi kendisinin de evi, geleceği ve umudu olduğunu ifade etti.

Bu seçimin yalnızca bir adayın seçilmesi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Yaman, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Bu seçim, Bilecik'imizin geleceğinin şekillenmesidir. Gelin, bu yolda birlikte yürüyelim, Bilecik'imizi birlikte inşa edelim. Şehrin barışması ve kalkınması için çıktığımız bu kutlu yolda 18 Ocak'tan bu yana yaklaşık 70 gündür sahada sizlerleyiz. Her mahallemizin sorunlarını, dertlerini sizlerle bir araya gelerek tek tek dinlemeye gayret ettik ve projelerimizi sizlerden gelen önerilere ve ihtiyaçlara göre şekillendirdik. Bilecik'imizi yarınlara taşıyacak adımları atmaya hazırız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman'dan Seçim Öncesi Mesaj - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman'dan Seçim Öncesi Mesaj - Son Dakika
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