AK Parti Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan mazbatasını aldı

Güncel

AK Parti'den Bingöl Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, mazbatasını aldı.

Valilikteki İl Seçim Kuruluna gelen Arıkan'a Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mücteba Akkaya tarafından mazbatası verildi.

Arıkan, yaptığı konuşmada, yeni dönemin herkes için hayırlısı olmasını diledi.

"Geçen 5 yıllık süreçte halkımızın desteği ve duası, teşkilatlarımızın desteğiyle en iyisini yapmaya çalıştık." diyen Arıkan, yeni dönemde de en güzel hizmetleri sunmaya çalışacaklarını belirtti.

Arıkan, Bingöl için hedeflerine değinerek, şöyle konuştu:

"50 yıl, 100 yıl sonrasında da insanların çok mutlu olduğu, keyif aldığı, uzun vadede gelecek nesillere güzel bir şehir bırakma hedefimiz var. Daha yaşanabilir bir şehir ortamı bırakma adına çok güzel çalışmalarımız olacak inşallah."

Programa, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve partililer katıldı.