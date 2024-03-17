AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, Bolu\'yu uluslararası spor turizmi merkezi yapmak istiyor

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, sağlık turizminde iyi noktadaki kentin spor turizminde de uluslararası arena olmasını istediklerini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın dün kente gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklama yapan Demirkol, Bak'ın, milli ve amatör sporcular ile Boluspor yöneticileriyle bir araya geldiğini anımsattı.
Ziyaretin kent için müjdelerle dolu olduğunu anlatan Demirkol, "Gençlik Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ekibiyle ilimize teşrif ederek, bizim 101 projemizle, 'Türkiye Yüzyılında Bolu Bir Adım Önde' lansmanımızla müjdelerini açıkladılar." diye konuştu.
En önemli müjdelerden birinin Boluspor'un maçlarını yaptığı Bolu Atatürk Stadyumu'nun yenilenmesi olduğuna değinen Demirkol, "İlimizde 1958'de yapılmış çok eski bir stat var. Boluspor'umuz da ilimizin güzide sembollerinden biri. Boluspor'u güçlendirmek, kendi ayakları üzerine daha güçlü durmasını sağlamak, Süper Lig'e çıkma yolculuğuna heyecan katmak ve çıktığında yerini sağlamlaştırma konusunda stadyum talebimiz olmuştu. Bolu'muzun artık yeni stada ihtiyacı var. Bunu da Sayın Bakanımız Cumhurbaşkanımızla da görüşerek bize müjdelerini vermiş oldular. Yeni stadımızda ilimize hayırlı olsun." diye konuştu.
Demirkol, "kış memleketi Bolu'da" gençlerin kayak yapmayı öğrenmesi için hazırladıkları projenin de Bak tarafından desteklendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Yeni projelerimizden biri Kartalkaya. Bizim çok güzide yerlerimizden biri. Orada kayak sporu yapılıyor. İlimizdeki gençlerimizin, öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın da spor yapması konusundaki projemizi destekleyeceklerini ifade ettiler. Tabii ki, yine bir diğer projemiz, ilimiz gençlik kampına Aladağlar'da şu an kullanılamayan atıl durumda kampımız var. O alanda yeni gençlik kampı inşa etme sözü verdiler. Yine hem köylerimizdeki sahalar, mahallelerimizdeki halı sahalar noktasında da sözleri oldu. Mahallemizde semt sporlarının yapılması noktasında sözü oldu."
Bolu'nun sağlık alanında bölge şehri olduğunu vurgulayan Demirkol, bu projelerin hayata geçirilesiyle spor alanında da çok önemli yerlere geleceğini ifade etti.
Demirkol, sağlık turizmiyle ulusal şehir olma hayallerinin bulunduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Spor turizmiyle de yalnız bölgeye değil, uluslararası arena olmak istiyoruz. Yeni statla, uluslararası takımların yaz kamplarına geldiği, çok kıymetli turnuvaların yapıldığı, milli maçların oynandığı, Boluspor'umuza da mali destek sağlayacak yaşayan stadyum inşa etmek istiyoruz. Yaşayan bir şehir olsun istiyoruz. Spor alanında birçok branşta inşallah olimpiyatlarda madalya kazandıran il olsun istiyoruz. Gençlerimiz spora doysun. Türkiye sporda çok iyi noktalara Bolu vesilesiyle gelmiş olsun istiyoruz."
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