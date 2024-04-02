AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, Seçilenleri Tebrik Etti

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, gece gündüz demeden yine Türk milleti için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, seçilen adayı, meclis üyelerini ve muhtarları tebrik etti.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Bolu'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut Belediye Başkanı Tanju Özcan kazandı.
Seçim sonucuna ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Demirkol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, vatandaşların duaları ve destekleriyle çıktığı süreci hep birlikte tamamladıklarını belirtti.
Büyük özveri ve olgunlukla yürüttükleri seçim kampanyası sonucunda halkın iradesinin sandığa yansıdığını aktaran Demirkol, "Seçimlerde tercihini hangi partiden yana yaparsa yapsın, iradesini sandığa yansıtan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı seçilen Sayın Tanju Özcan'ı, meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini ve muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Halkımız şundan emin olsun ki, biz her zaman sizlerin yanında olacağız. Bizi nerede görmek istiyorlarsa biz orada olacağız." ifadelerini kullandı.
Demirkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz demeden yine Türk milleti için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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