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AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, mal varlığını açıkladı.

İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Demirkol, internet platformları üzerinden yayınlanan bir programa katılarak ilde görev yapan yerel basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bolu'da 8 yıl İl Sağlık Müdürlüğü görevinde bulunduğunu ve başhekimlik yaptığını aktaran Demirkol, İl Sağlık Müdürüyken lojmanda oturduğunu, bir dönem de anne ve babasıyla Yeniçağa ilçesinde ikamet ettiğini anlattı.

Demirkol, çocuklarının, aile ile dede ve nine kültürüyle büyümesi için 2 yıl işe Yeniçağa minibüsleriyle gidip geldiğini, bunu Bolu terminalindeki herkesin bildiğini belirtti.

Mal varlığına ilişkin bilgi de veren Demirkol, "Sağlık Müdürlüğü yıllık 4 milyar bütçeyle yönetilen, çok büyük maliyetleri içinde barındıran bir kurum ve biz bu kurumda tertemiz şekilde görevimizi yapıp alnımızın akıyla görevimizi bıraktık. Mal varlığım şu şekildedir; 2015 model bir otomobilim var. Karaköy'de bir arsa ortaklığımız var. Hekim arkadaşlarımızın içinde bulunduğu bir arsa ortaklığım var. Yirmibeşte biri benim, toplam 20 dönümlük bir yer. Yaklaşık olarak bir dönüm bile düşmüyor yani 700-800 metrekare. Çarşı Berk tarafında Bolu'da 8 bin 400 metrekare bir tarla var. Bu tarlada da beşte bir hissem var. Yine ortaklı bir şekilde arkadaşlarımızla beraber aldık. İstanbul Arnavutköy'de 325 metrekare bir arsam var bana ait. Toplamda üç arsam var, ikisi hisseli. Onun dışında nakit kısmını da helal param içerisinde seçim döneminde harcadım. Şu anda mal varlığım budur." ifadelerini kullandı.