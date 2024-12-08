AK Parti Bozyazı İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen kongrede saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tek listeyle gidilen kongrede İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Hüseyin Emre Meteris seçildi.
Programa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sever de katıldı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Bozyazı Gençlik Kolları Kongresi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?