AK Parti'den 25. yıla özel logo

AK Parti, kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla "Milletimizle Çeyrek Asır Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla, son 25 yılda hayata geçirilen yatırım, proje ve eserlerin yer aldığı özel bir logo hazırladı.

AK Partiden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleriyle başlayan yürüyüşte çeyrek asrın geride bırakıldığı, 25. yıl için "Milletimizle Çeyrek Asır Türkiye Geleceğe Hazır" sloganının belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, sloganın, AK Parti'nin gücünü her zaman milletten aldığına ve son 25 yılda katedilen mesafeyle Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna hazır olduğuna vurgu yaptığı kaydedildi.

Hazırlanan 25. yıl logosunda, AK Parti iktidarı döneminde hayata geçirilen yatırımlar, projeler ve medeniyet mirasının tek bir görsel çatıda buluşturulduğu aktarılan açıklamada, logoda kullanılan duygusal motiflerin, partinin millete duyduğu derin sevgisini ve insanı merkeze alan hizmet anlayışını, çiçek ve yaprak motiflerinin medeniyet köklerinden beslenen bereketi, büyümeyi ve sürekli yeşeren geleceği simgelediği ifade edildi.

"Şanlı bayrağımız, logomuzda müstesna yerini almaktadır"

Teknoloji motiflerinin ise AK Partinin öncülük ettiği dijitalleşme, yerli ve milli inovasyon ile Türkiye'nin geleceğini şekillendiren küresel gücünü ifade ettiği belirtilen açıklamada, şunlar dile getirildi:

"25. yıl logomuzda yer alan eserlerimizi, iktidarlarımız döneminde ülkemize kazandırdığımız hizmet alanlarını esas alarak gururla bir araya getirdik. Savunma, havacılık ve uzay sanayisi alanında gökyüzündeki milli gücümüz milli muharip uçağımız KAAN, özgün mühendislik eserimiz Gökbey helikopteri ve uzaydaki bağımsızlığımızın mührü Türksat 6A uydusunu konumlandırdık. Ulaştırma ve altyapı alanında, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz İstanbul Havalimanı, kıtaları birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ulaşımda çığır açan Kuzey Marmara Otoyolu ve şehirlerimizi birbirine bağlayan yüksek hızlı tren projelerimiz yer almaktadır. Enerji ve tabii kaynaklar alanında Mavi Vatan'daki bağımsız arama hamlelerimizin sembolü Fatih Sondaj Gemisi ve mühendislik harikası Yusufeli Barajı öne çıkmaktadır.

Yerli sanayi ve teknoloji alanında milletimizin yarım asırlık hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz TOGG yer alırken, şehirleşme, konut ve sağlık altyapısı alanında milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yaptığımız TOKİ konutları ve sağlık kompleksi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sosyal devlet anlayışımızı temsil etmektedir. Kültür, medeniyet ve inanç mimarisi alanında ise milletimizin zincirlerini kırarak yeniden ibadete açtığımız tarihi mirasımız Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile medeniyetimizin yeni nişanelerinden Büyük Çamlıca Camii yer almaktadır. Tüm eserlerin ve hizmetlerin yanı başında şanlı bayrağımız, milli egemenlik ve bağımsızlığımızın sembolü olarak logomuzda müstesna yerini almaktadır."