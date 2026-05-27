İnan: Beyaz İhtilal'den Anadolu İhtilali'ne uzanan iradenin takipçisiyiz
İnan: Beyaz İhtilal'den Anadolu İhtilali'ne uzanan iradenin takipçisiyiz

27.05.2026 20:52
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 27 Mayıs darbesini lanetleyerek, 1950 Beyaz İhtilali'nden 2002 Anadolu İhtilali'ne uzanan çizginin takipçisi olduklarını, vesayetin her türlüsünü yok etmeye kararlı olduklarını belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Bizler, Menderes'in 1950 'Beyaz İhtilali'nden 2002'nin 'Anadolu İhtilali'ne uzanan o sarsılmaz iradenin takipçileriyiz. 27 Mayıs'ın karanlık zihniyetine karşı, AK Parti'nin aydınlık yolunda, vesayetin her türlüsünü yok etmeye ve demokrasiyi daha ileri taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Türkiye'nin demokrasi hafızasında derin bir yara olan 27 Mayıs 1960'ın yıl dönümü olduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca bu kara günü 'bayram' diye kutsayarak millete dayatan, o utanç verici darbe zihniyetini bir zafer gibi sunan herkesi ve bugün hala aynı çarpık zihniyeti taşıyan siyasi anlayışı bir kez daha şiddetle lanetliyoruz. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de eğer bir siyasi partinin vesayetle ve yargı kollarının gölgesiyle nasıl hareket ettiğini, iradesini nasıl teslim ettiğini görmek istiyorsa, dönsün 27 Mayıs 1960'a baksın. O gün kurulan darağaçlarına, hukuk adı altında verilen tiyatro kararlara ve milli iradeyi boğmak için kullanılan yargı kılıflarına baksın. O günün karanlığı, bugün hala bazı zihinlerde pusuda bekleyen demokrasi düşmanlığının yegane aynasıdır."

"O karanlık günlerde milletin onuru ve iradesi hedef alınmıştır"

"Bizim tarihimizde 'bayram' bellidir, o da milletin kendi iradesiyle yazdığı destanlardır." ifadesini kullanan İnan, şunları kaydetti:

"14 Mayıs 1950 tarihinde, Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes'in öncülüğünde milletin oylarıyla gerçekleşen, tek parti baskısını ve o karanlık 'CHP faşizmini' sandığa gömen 'Beyaz İhtilal' gerçek bayramımızdır. O gün, millet kendi kaderine el koymuş, vesayetin zincirlerini kırmıştır. 27 Mayıs 1960'ta darbeyi yapanlar, işte bu 1950'deki 'Beyaz İhtilal'in kazanımlarını geri almak için milletin özgürlüğüne kastetmişlerdir. O karanlık günlerde, sadece bir hükümet değil, milletin onuru ve iradesi hedef alınmıştır. Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes, Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanımız Hasan Polatkan... Onlar, darağacına yürürken bile milletin emanetini yere düşürmeyen birer şeref abidesiydiler. İnançlarından, milletine olan bağlılıklarından ve demokrasiden bir an olsun ödün vermeden, vakarla şehadete yürüdüler. Onlar, milletin kalbinde ebediyen yaşayacak olan birer demokrasi kahramanıdır."

"Gece gündüz demeden ülkemize hizmet ediyoruz"

İnan, tarihe bakıldığında "Beyaz İhtilal"in ruhunun, merhum Menderes ve arkadaşlarının vasiyetinin bugün AK Parti çatısı altında vücut bulduğunun çok net bir hakikati görüldüğünü belirterek, "1950'de başlayan o onurlu yürüyüşün bayraktarlığı, 2002 yılında AK Parti'nin gerçekleştirdiği 'Anadolu İhtilali' ile devralınmıştır. Tam 24 yıl oldu. Çeyrek asra yaklaşan bu süreçte, bu anlayışla, bu inançla ve milletin iradesinden aldığımız güçle gece gündüz demeden, dur durak bilmeden ülkemize hizmet ediyoruz. Nasıl ki 1950'de Adnan Menderes, milleti devletin asli unsuru kıldıysa, biz de 2002'den bu yana Anadolu'nun sessiz çoğunluğunu bu ülkenin gerçek sahibi yapmış, vesayeti kökünden söküp atmış, milletin iradesini her şeyin üzerinde tutmuş bir hizmet destanı yazdık." değerlendirmesinde bulundu.

"Vesayetin her türlüsünü yok etmeye kararlıyız"

27 Mayıs 1960'ın açılan bir parantez, 15 Temmuz 2016'nın ise bu parantezin sonsuza dek kapatıldığı yer olduğunu vurgulayan İnan, şöyle devam etti:

"Milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi sadece bir darbeyi püskürtmedi, aynı zamanda 1960'tan beri süregelen o vesayetçi 'darbe tezini' de sonsuza dek tarihin çöplüğüne gömdü. 15 Temmuz, bizim gerçek demokrasi bayramımızdır, çünkü o gece, darbelerin artık bu topraklarda asla yeşeremeyeceğinin, milletin efendisinin sadece yine millet olduğunun kesin tescilidir. Bizler, Menderes'in 1950 'Beyaz İhtilali'nden 2002'nin 'Anadolu İhtilali'ne uzanan o sarsılmaz iradenin takipçileriyiz. 27 Mayıs'ın karanlık zihniyetine karşı, AK Parti'nin aydınlık yolunda, vesayetin her türlüsünü yok etmeye ve demokrasiyi daha ileri taşımaya kararlıyız. Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, 15 Temmuz kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. O günün 'Yeter Söz Milletindir' nidası, bugün 'Söz de Karar da Milletindir' diyerek yankılanmaya devam ediyor. Yaşa, var ol Menderes. Yaşa, var ol demokrasi şehitleri. Yaşa, var ol 24 yıldır millete hizmeti şeref bilen Anadolu İhtilali'nin sarsılmaz iradesi. Yaşa, var ol milli irade."

Kaynak: AA

Demokrasi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
