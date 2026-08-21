AK Parti'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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AK Parti'den İsrail'e Sert Tepki

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Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimci planlarını kınadı, saldırganlığı soykırım olarak nitelendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail yönetimine tepki gösterdi.

"Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı 'Gazzeleştirme'ye dönük soykırım politikası devam ediyor." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. 'Yerleşim' ve 'yerleşimci' kavramları yanlıştır, bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir.

Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde 'İsrail'in sınırları neresidir?' diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail, uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına "yerleşim" ve "yerleşimci" denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Ömer Çelik, Batı Şeria, AK Parti, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

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