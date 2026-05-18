AK Partili Demir: Milletle Bütünleşen Belediyecilik

18.05.2026 22:37
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Biz millete hizmetle yükümlüyüz. Bu hizmetlerin en güzelini yapacağız. Bize oy versin vermesin herkes başımızın tacıdır. Yerel yönetimlerde bu dönemde mottomuz: Milletle bütünleşen belediyecilik." dedi.

Demir, Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'de teşkilat yapısının büyük önem taşıdığını söyledi.

Partide isimlerin önündeki sıfatların önemli olmadığını ifade eden Demir, AK Parti'de en önemli unsurun teşkilat ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu dile getiren Demir, çevre coğrafyalardaki savaş ve krizlere dikkati çekti.

Demir, "Doğumuzda savaş, güneyimizde savaş, kuzeyimizde savaş, batımızda ne olduğu bilinmeyen bir sürü savaş hazırlıkları var. Dünyanın hiçbir ülkesinin gelecekle ilgili emin olmadığı bir dönemde sadece emin olan bir yer Türkiye Cumhuriyeti topraklarıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini hayata geçiren ve yaptıklarının arkasında duran bir lider olduğunu ifade eden Demir, bunun dünyada başka bir örneğinin bulunmadığını söyledi.

AK Parti'de alınan bütün kararların önceliğinin millet olduğunu anlatan Demir, partiyi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin teşkilat yapısı, liderlik anlayışı ve hizmet siyaseti olduğunu aktardı.

Yerel yönetimlere büyük önem verdiklerini aktaran Demir, belediye başkanlarının şehirleri ve vatandaşlar için yoğun şekilde çalıştığını belirtti.

Demir, "Biz millete hizmetle yükümlüyüz. Bu hizmetlerin en güzelini yapacağız. Bize oy versin vermesin herkes başımızın tacıdır. Yerel yönetimlerde bizim bu dönemde mottomuz: Milletle bütünleşen belediyecilik." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli İl Koordinatörü Ali Sevinç ve İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

