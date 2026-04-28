AK Parti'den sigara yasağı teklifi: Açık alanlarda yeni kurallar geliyor

AK Parti tarafından hazırlanan yasa teklifi, restoranların açık alanları, alışveriş merkezi ve kamu binalarının giriş çevreleri, plajlar, çocuk parkları ve yürüyüş yollarında sigara içilen özel bölümlere servis yasağı getirecek. Son dönemde denetimlerin arttığı, bazı işletmelerin ceza aldığı gözlemleniyor. Ancak açık ve kapalı alan sınırlarının karışması, uyarı ve yaptırımların etkinliğini tartışmalı hale getiriyor. Uzmanlar, yasa başarısının sadece maddelerde değil, arkasındaki iradeye bağlı olduğunu vurguluyor. Türkiye daha önce kapalı alanlarda sigara yasağını uygulamaya koyduğunda benzer kaygılar yaşanmış, ancak uygulama hayata geçmişti. Sonrasında açık alan tanımının genişletilmesiyle gri alanlar oluştu. Uzmanlar, 'idare edelim' yaklaşımının sürdürülmesi halinde en iyi yasa metninin bile etkisiz kalacağını belirtiyor.

Global Sahnedeki Türk Girişimci Recontact Games’in kurucu ortağı Simay Dinç, Apple tarafından yılın oyunu seçilen ödüllü interaktif sinema serisinin yapımcısı olarak Londra’da düzenlenen BAFTA Film Awards törenine katıldı. Dinç, oyun ve sinemayı izlenen ve oynanan formatlardan çıkarıp içine girilen, hissedilen deneyimlere dönüştürmeyi hedefliyor. Ayrıca 40 üniversitede 5 binden fazla kadına eğitimler veriyor ve Küçükköy’de yaratıcı bir merkez kurma çabası içinde. Ayvalık Küçükköy’de 2013’ten beri bilim ve sanat köyü projesi üzerinde çalışan Dinç, KıraARThane creative hub ve çağdaş sanat galerisinin kurucu ortağı. Kuruluşundan itibaren 21 ülkeden bilim insanı, sanatçı ve oyun geliştiricisini burada ağırladı.

Birleşmiş Milletler’in olası Genel Sekreteri adaylarından María Fernanda Espinosa, BM’nin değişen jeopolitik koşullarda kendini yeniden icat etmesi gerektiğini söyledi. Daha önce BM Genel Kurulu Başkanlığı ve Ekvador Dışişleri ile Savunma Bakanlığı görevlerinde bulunan Espinosa, 'Reform yap, dönüş ya da yok ol' mesajı verdi. Türkiye’nin dış politikada yıllardır dile getirdiği bu gerçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Dünya beşten büyüktür' sözleriyle de destekleniyor.

Galatasaray, beklenen derbide rakibini yenerek şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç sonu açıklamalarında Samandıra’daki antrenmanların dışarıdan izlendiğini ve taktiklerinin çözüldüğünü belirtti. Tedesco, 'Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sezon oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. Kimseyi şaşırtamıyoruz' dedi.