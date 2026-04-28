AK Parti'den sigara yasağı teklifi: Açık alanlarda yeni kurallar geliyor - Son Dakika
AK Parti'den sigara yasağı teklifi: Açık alanlarda yeni kurallar geliyor

28.04.2026 20:59
AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifi, restoran açık alanları, AVM ve kamu binaları girişleri, plajlar, çocuk parkları ve yürüyüş yollarında sigara içilen özel bölümlere servis yasağı getiriyor. Uzmanlar, başarının uygulamadaki iradeye bağlı olduğunu vurguluyor.

AK Parti tarafından hazırlanan yasa teklifi, restoranların açık alanları, alışveriş merkezi ve kamu binalarının giriş çevreleri, plajlar, çocuk parkları ve yürüyüş yollarında sigara içilen özel bölümlere servis yasağı getirecek. Son dönemde denetimlerin arttığı, bazı işletmelerin ceza aldığı gözlemleniyor. Ancak açık ve kapalı alan sınırlarının karışması, uyarı ve yaptırımların etkinliğini tartışmalı hale getiriyor. Uzmanlar, yasa başarısının sadece maddelerde değil, arkasındaki iradeye bağlı olduğunu vurguluyor. Türkiye daha önce kapalı alanlarda sigara yasağını uygulamaya koyduğunda benzer kaygılar yaşanmış, ancak uygulama hayata geçmişti. Sonrasında açık alan tanımının genişletilmesiyle gri alanlar oluştu. Uzmanlar, 'idare edelim' yaklaşımının sürdürülmesi halinde en iyi yasa metninin bile etkisiz kalacağını belirtiyor.

Son Dakika Güncel AK Parti'den sigara yasağı teklifi: Açık alanlarda yeni kurallar geliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: AK Parti'den sigara yasağı teklifi: Açık alanlarda yeni kurallar geliyor - Son Dakika
Advertisement
