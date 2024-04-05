AK Parti'den Yeşilli Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Demir mazbatasını aldı.
Beraberinde bazı milletvekilleri ve partililerle Mardin Adliye Sarayı'na gelen Demir'e mazbatası, İl Seçim Kurulu tarafından verildi.
Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Demir, mazbata almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Mazbatanın bir emanet olduğunu ve bu emanete ihanet etmeden hizmet sunacaklarını ifade eden Demir, "Bu ilçeyi yeniden imar ve inşa edeceğiz. Kentsel dönüşüm, yeşil enerji çalışmalarımızla, sulu tarım projelerimizle sahadayız. Tek derdimiz bu memlekete hizmet etmek."
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