AK Parti Edirne İl Başkanı İba, ETSO seçimleri dolayısıyla iş insanlarıyla görüştü

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, ETSO seçimleri dolayısıyla iş insanlarıyla görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ETSO'daki meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri nedeniyle kentteki iş insanlarıyla görüştü. Edirne'nin ticaret ve ekonomi hayatının değerlendirildiği buluşmada İba, seçimde yarışan tüm adaylara başarı diledi.
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri dolayısıyla kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi.
ETSO'daki görüşmede, Edirne'nin ticaret ve ekonomi hayatı, iş dünyasının beklentileri ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
İba, yeni dönemin ETSO'ya, oda üyelerine ve Edirne'ye hayırlı olmasını dileyerek seçimlerde yarışan tüm adaylara başarılar temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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