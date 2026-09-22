AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, SPK'nın yatırımcı haklarını koruduğunu anlattı - Son Dakika
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AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, SPK'nın yatırımcı haklarını koruduğunu anlattı

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AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, SPK\'nın yatırımcı haklarını koruduğunu anlattı
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AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, SPK'nın görev ve yetkilerine dair bilgilendirme paylaşımı yaptı. Paylaşımda SPK'nın idari ve mali özerkliğe sahip, yatırımcı haklarını koruyan düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumu olduğu ifade edildi.

(ANKARA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) görev ve yetkilerine ilişkin bilgilendirme paylaşımı yaptı. Paylaşımda, SPK'nın sermaye piyasalarının güven, şeffaflık ve istikrar içinde çalışmasını sağlamak ve yatırımcıların haklarını korumak amacıyla faaliyet gösteren düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumu olduğu belirtildi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulunun görev ve yetkilerini anlatan bir bilgilendirme görseli yayımladı.

Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak ekonomik büyümeye kaynak yaratılmasını desteklemek, sermaye piyasalarının güven, şeffaflık ve istikrar içinde çalışmasını sağlamak ve yatırımcıların hak ile yararlarını korumak amacıyla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur.

Görevleri: Sermaye piyasalarının işleyişine, finansal araçlara ve bu piyasada faaliyet gösteren kurumlara yönelik temel kuralları (tebliğ ve yönetmelikleri) hazırlamakta ve yürürlüğe koymaktadır. Yatırımcıların doğru karar verebilmesi ve piyasada şeffaflığın sağlanması için şirketlerin kamuyu aydınlatma (finansal raporlama ve haber duyuruları) süreçlerini standartlara bağlamaktadır. Sermaye piyasalarında görev alacak profesyonellerin niteliklerini belirlemekte ve onlara yönelik lisanslama süreçlerini yürütmektedir.

Yetkileri:  Sermaye Piyasası Kanunu'na ve belirlenen kurallara aykırı hareket eden kişi ve kurumlara idari para cezası uygulama, faaliyetlerini geçici olarak durdurma veya yetki belgelerini (lisanslarını) iptal etme yetkisine sahip bulunmaktadır. Piyasa fiyatlarını yapay olarak etkilemeye çalışan (manipülasyon) veya gizli şirket bilgileriyle haksız kazanç sağlayan (içeriden öğrenenlerin ticareti) şüpheliler hakkında doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaktadır. Şirketlerin halka arz (borsaya açılma) veya borçlanma aracı (tahvil vb.) ihraç etme başvurularını inceleme, izahnamelerini onaylama veya şartları taşımayan talepleri reddetme yetkisini kullanmaktadır."

Kaynak: ANKA
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