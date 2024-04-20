AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce\'yi ziyaret etti

Güncel

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye ziyarette bulundu.

Ünlüce, Albayrak ve beraberindeki AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Ahmet Sivri, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Ünalır ve İl Yönetim Kurulu üyeleri ile makamında görüştü.

Albayrak, Ünlüce'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, "Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Eskişehir'imiz için dertlenmeye devam edecek, kentin menfaatine olacak her kararın destekçisi olacağız. Mottomuz Eskişehir." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce de Albayrak ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti diye getirdi.