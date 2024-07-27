AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin kentsel dönüşüm kredileri iddiasına yanıt verdi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir ve İstanbul'da kentsel dönüşüm kredilerinin onaylanmadığı iddiasına ilişkin, "Örnek kentsel dönüşüm projesi diye sunulan sözde İzbeton kooperatif modelinden toplanan 2 milyar lira buharlaşmıştır. CHP Genel Başkanı, popülizmi bırakıp evvela bu 2 milyar liranın ve mağdur edilen hemşehrilerimizin hesabını belediye başkanından, il başkanından ve milletvekillerinden sormalıdır." yanıtını verdi.

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in bekleyen kredisi veya kredi onayı bulunmadığını vurguladı.

"Sayın Özel çok net bir şekilde yalan konuşmaktadır." ifadesini kullanan Dağ, şunları kaydetti:

"Üstelik Bakanlık tarafından onay verilen Ege Mahallesi'nde, Emrez Mahallesi'nde 10 senedir kentsel dönüşüm yapılmamıştır. Bununla da kalınmamış, 'örnek kentsel dönüşüm projesi' diye sunulan sözde İzbeton kooperatif modelinden toplanan 2 milyar lira buharlaşmıştır. CHP Genel Başkanı, popülizmi bırakıp evvela bu 2 milyar liranın ve mağdur edilen hemşehrilerimizin hesabını belediye başkanından, il başkanından ve milletvekillerinden sormalıdır."