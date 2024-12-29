AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Uşak'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Uşak'ta konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Uşak\'ta konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Biz bu milletin görevini, misyonunu, vizyonunu biliyoruz.

29.12.2024 19:16
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Biz bu milletin görevini, misyonunu, vizyonunu biliyoruz. İnşallah bütün ağırlığımızla son anımıza kadar bu mücadeleyi vereceğiz ve bu milletin hak ettiği noktaya geldiğini hep beraber göreceğiz. Ben buna inanıyorum." dedi.

Partisinin Uşak İl Gençlik Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde konuşan İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini aktaran İleri, "Bununla da yetinmeyeceğiz hep beraber daha adil bir dünyayı da bizler, AK Parti teşkilatları, AK Parti'nin gençleri, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa edeceğiz. Bizim buna inancımız tam. Bizim buna güvenimiz tam. İnşallah hep beraber bir ve beraber olarak bizler bu başarıya ulaşacağız." diye konuştu.

İleri, şöyle devam etti:

"Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Türkiye, Türkiye'den daha büyük. Türkiye, misyonu olan, vizyonu olan bir ülke. Türkiye bu coğrafyanın umudu ve ümidi. Bizler bunu biliyorduk. Birileri bir türlü anlamadılar. Şu an anlıyorlar mı? Hayır. Maalesef bunlar şu anda anlamıyorlar. Ama biz gerçeği biliyoruz. Biz bu milletin görevini, misyonunu, vizyonunu biliyoruz. İnşallah bütün ağırlığımızla son anımıza kadar bu mücadeleyi vereceğiz ve bu milletin hak ettiği noktaya geldiğini hep beraber göreceğiz. Ben buna inanıyorum."

AK Parti'nin son 22 yılda çok ciddi mücadeleler ortaya koyduğunu, ciddi gelişmeleri hayata geçirdiğini ifade eden İleri, tüm bunları yaparken her zaman vicdanın, hakkaniyetin ve insanlığın tarafında olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin Suriye'den gelenlere kucak açmasının eleştirildiğini anımsatan İleri, şunları kaydetti:

"Her zaman vicdanın tarafında dimdik durduk. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman siyasi baskılara cevap vermedi. 'Ben bu kardeşlerimizi ölüme göndermeyeceğim' dedi. Çok şükür şu geldiğimiz noktada son derece içimiz ve vicdanımız rahat bir şekilde diyebiliyoruz ki, bundan yüzyıllarca sonra bile bu milletin nesilleri bize milletin nesilleri bize dönüp diyecekler ki 'Allah onlardan razı olsun, tarihin doğru yerinde durdular. Tarihin doğru tarafında yer tuttular, dimdik durdular. Bu insanları kurtardılar.' Biz buna inanıyoruz."

Türkiye'de yapılan tüm yatırımların, muhalefet tarafından eleştirildiğini belirten İleri, "Biz kişilerle, insanlarla uğraşmayız. Ama bu milletin geleceğine kastetmeye çalışanlarla kavgamız var. Biz bu kavgayı veririz, biz bu kavgayı kazanırız. Bu kadar da net olmamız lazım diye düşünüyorum. Son 22 yılda her alanda çok ciddi atılımlara imza attık. Yeri geldi alt yapımızı ayağa kaldırdık, yeri geldi üst yapımızı ayağa kaldırdık. Devlet millet kaynaşmasını sağladık. Vesayetle mücadele ettik. Bu ülkede milli iradenin belirleyici güç olduğunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz ortaya koyduk. Ama her şeyden önemlisi özgüvenimizi tekrar inşa ettik. Bu özgüveni gençlerimize aşıladık. Bu özgüveni gençlerimizden kimsenin almasına da kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

Programda, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı.

Tek listeyle girilen kongrede AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığına yeniden İsmet Özkan seçildi.

Kaynak: AA

Ömer İleri, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Uşak'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

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