Kaya'dan Netanyahu'ya Sert Yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Soykırımcı, savaş suçlusu ve sivillere yönelik katliamların baş sorumlusu Netanyahu, her bakımdan köşeye sıkışmış olacak ki mazlumların hamisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyor." ifadesini kullandı.

Kaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Soykırımcı, savaş suçlusu ve sivillere yönelik katliamların baş sorumlusu Netanyahu, her bakımdan köşeye sıkışmış olacak ki mazlumların hamisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyor. Türkiye'miz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün dikkatleri ve kararlı siyasetiyle huzur ve güven içindedir. Tarihe soykırımcı ve işgalci olarak geçen Netanyahu'nun sonu elbette gelecektir. Katlettiğiniz her insanın bedelini ödeyecek, cezasını er ya da geç çekeceksiniz."