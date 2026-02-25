AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Balıkesir'deki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.