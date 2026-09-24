AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Şanlıurfa depremi için geçmiş olsun diledi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.