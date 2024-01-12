AK Parti Genel Başkanvekilleri ve Parti Sözcüsü, Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerler için başsağlığı diledi

AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Ala, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Elitaş, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 vatan evladının şehit olduğu ve 8 kahraman Mehmetçiğin yaralandığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Şehit olan kahraman askerlerimize Rabbim'den rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Yaralı olan Mehmetçiklerimize tez zamanda şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında, "Acımız çok büyük. Şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.