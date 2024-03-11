AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Doğankent'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Doğankent'te ziyaretlerde bulundu

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Doğankent\'te ziyaretlerde bulundu

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Doğankent ilçesinde Belediye Başkanı Rüşan Özden ve İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi. Temür, esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşların taleplerini dinleyerek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için destek istedi.

11.03.2024 12:05  Güncelleme: 12:06
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AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Doğankent ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Temür, makamında ziyaret ettiği Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden ile bir süre sohbet etti.

Daha AK Parti Doğankent İlçe Teşkilatını ziyaret eden Temür, İlçe Başkanı Cemal Kahraman ve partililerle bir araya geldi.

Merkez Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Temür, vatandaşlar ve esnafın taleplerini dinledi.

Temür, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kısa bir zaman kaldığını belirterek, Doğankent halkından destek istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Doğankent'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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