AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Doğankent\'te ziyaretlerde bulundu

Tarımda Kadın Emeği Zirvesi'nde Samsunlu kadınlar da yer aldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen Tarımda Kadın Emeği Zirvesi'ne Samsunlu kadınlar da katıldı. Zirveye, TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü ve beraberindeki kadın dernekleri ve kooperatifler de katıldı. Samsunlu kadınlar, ürettikleri ürünleri sergileyerek hem Samsun'un tanıtımına hem de yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sağladılar.