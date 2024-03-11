AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Doğankent\'te ziyaretlerde bulundu

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Doğankent ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Temür, makamında ziyaret ettiği Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden ile bir süre sohbet etti.
Daha AK Parti Doğankent İlçe Teşkilatını ziyaret eden Temür, İlçe Başkanı Cemal Kahraman ve partililerle bir araya geldi.
Merkez Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Temür, vatandaşlar ve esnafın taleplerini dinledi.
Temür, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kısa bir zaman kaldığını belirterek, Doğankent halkından destek istedi.
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Edirne'de iş insanları, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği Osmanlı geleneklerinden 'zimem defteri' geleneğini yaşattı. TÜMKİAD Edirne Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, kentte iki bakkal ve bir fırına giderek veresiye defterindeki borçları kapattı. İş insanları, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyerek veresiye defterlerini aldı. Bu tür girişimlerin toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirdiği belirtiliyor.
Osmaniye'de biri eşi, diğeri akrabası 2 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Suriye uyruklu A.A., sorgusunda evlendirilme vaadiyle Türkiye'ye getirildiğini ve yanına yerleştiği akrabası L.H. tarafından fuhşa zorlandığını ileri sürdü. L.H'nin karısı E.İ. de eşi tarafından şiddet ve baskıyla para karşılığı fuhşa zorlandığını iddia etti. İddialar üzerine gözaltına alınan L.H, tutuklandı ve iki kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla bir evde yapılan aramada, değeri 50 bin TL olan oto yedek parçaları, laptop bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, fişekler, suikast tabancası, ruhsatsız tüfekler, fotoğraf makineleri, terazi ve bakır kablolar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.
Yeryüzü Çocukları Derneği, Hatay'da depremden etkilenen çocuklarla ramazan sevincini paylaşmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Konya 3. Etap Konteyner Kenti'ndeki çocuk dostu alanda ramazan hazırlıkları yapılarak konteyner süslemesi gerçekleştirildi. Dernek, ayrıca zekat, fitre, bayramlık ve kumanya dağıtımı da yapacak.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen Tarımda Kadın Emeği Zirvesi'ne Samsunlu kadınlar da katıldı. Zirveye, TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü ve beraberindeki kadın dernekleri ve kooperatifler de katıldı. Samsunlu kadınlar, ürettikleri ürünleri sergileyerek hem Samsun'un tanıtımına hem de yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sağladılar.
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