AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa\'da seçim çalışmalarına katıldı

Samsun, 2024 yılında 1 milyon turist hedefliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2023 yılında 741 bin 925 yerli ve yabancı turist ağırlayan Samsun'un 2024 yılındaki hedefinin 1 milyon olduğu bildirildi. Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Samsun'un turizmde çeşitlilik anlamında birçok Anadolu ilinden daha önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Almaz, Samsun'un doğal güzellikleri, denizi, gastronomisi, kültürel ve tarihi dokusuyla turizm potansiyelini daha verimli kullanmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Ayrıca Samsun'un gastronomisini öne çıkarmaya çalıştıklarını ve doğal güzelliklerini, yaylalarını, ormanlarını ve köylerini turizme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Geçen yıl 741 bin 925 turist ağırlayan Samsun'un 2024 yılındaki hedefi ise 1 milyon turist.