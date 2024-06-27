AK Parti Heyeti Çin'deki Karma Sergiyi Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Heyeti Çin'deki Karma Sergiyi Ziyaret Etti

AK Parti Heyeti Çin\'deki Karma Sergiyi Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve beraberindeki AK Parti heyeti, Çin'in başkenti Pekin'de Türk ve Çinli sanatçıların eserlerinin yer aldığı karma sergiyi ziyaret etti. Sergide yer alan eserler hakkında bilgi alan heyet, aynı binada bulunan Pekin Yingcie Taş İşçiliği Sanatı Müzesi'ni de gezdi.

27.06.2024 09:47
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AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve beraberindeki AK Parti heyeti, Çin'in başkenti Pekin'de Türk ve Çinli sanatçıların eserlerinin yer aldığı karma sergiyi ziyaret etti.

A.C. Embassy Hotel Sergi Salonu'ndaki "Mürekkep ve Rengin Birleşimi" başlıklı sergiyi gezen Ala ve beraberindekiler, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve eşi Tülay Musa'dan eserler hakkında bilgi aldı.

Cam altı boyama tekniği ile yaptığı resimleri sergide yer alan Tülay Musa, eserlerdeki konu ve motifler hakkında bilgi verdi. Ebru çalışmaları sergilenen sanatçı Suna Koçal da eserlerini anlattı.

Ala ve AK Parti heyeti, aynı binada bulunan Pekin Yingcie Taş İşçiliği Sanatı Müzesi'ni de gezdi, müze sahibi ve küratörü Li Yingcie'den sergideki renkli doğal taş eserler hakkında bilgi aldı.

Müze sahibi Li, doğal taş kesme eserlerden bir örneği Ala'ya hediye etti.

Ala, müze defterini imzalayarak ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Heyeti Çin'deki Karma Sergiyi Ziyaret Etti - Son Dakika

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