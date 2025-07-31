AK Parti Heyeti Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Heyeti Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti

31.07.2025 16:35
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AK Parti milletvekilleri, orman yangınlarından etkilenen köylere giderek vatandaşlarla buluştu.

AK Parti milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilatlardan oluşan heyet Safranbolu, Ovacık ve merkez ilçelerde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen köylerde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanı ve teşkilat mensupları, köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangından en çok etkilenen Kamış köyünü de ziyaret eden heyet, burada vatandaşlara tahsis edilen konteynerleri yerinde inceledi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Şahin, Safranbolu ilçesinde başlayıp Ovacık ve Karabük merkeze yakın ormanlık alanlara kadar yayılan yangınlardan etkilenen köylerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Vatandaşların dertlerine kulak verip yaralarına merhem olmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Yangından etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımıza ilk etapta 3 milyon lira acil yardım ödeneği sağlandı. 36 aileye toplam 1 milyon 831 bin lira taşınma, barınma ve eşya yardımı yapılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 393 vatandaşımıza kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 965 bin lira destek aktarıldı. Birlik, dayanışma ve inançla bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Milletvekili Keskinkılıç da vatandaşlarla bir araya gelerek yaraları birlikte sarmaya başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devletimizin gücü ve milletimizin dayanışmasıyla, afetin izlerini silip yeşil vatanımızı yeniden canlandıracağız. Köylerimizde 45 konutta eşya zararı tespit edildi. Zarar tespit çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen aileler için 20 konteyner gönderilmiş, bunlardan altısının kurulumu tamamlanmıştır. Ayrıca 39 konutluk yeni bir yerleşim alanı için planlamalar başlatılmıştır. Bu topraklar, yeniden umudun ve yaşamın rengiyle buluşacaktır."

AK Parti İl Başkanı Salt da afetin izlerini silmek, yaraları en kısa sürede sarmak ve yeşil vatanı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaları sürdürdüklerini aktararak, "Vekillerimizin belirttiği yardımlara ek olarak, 4 milyon lirayı aşan zararın tespit edildiği tarım alanlarında da desteklerimiz olacak. Elektrik altyapısı onarılarak köylere yeniden enerji verildi, 10 mobil baz istasyonu bölgeye konuşlandırıldı. Ayrıca 714 vatandaşımıza psikososyal destek sağlandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Heyeti Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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