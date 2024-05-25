AK Parti İl Başkanı, Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı, Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

AK Parti İl Başkanı, Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddiaları nedeniyle 'suç uydurma' ve 'iftira' suçlarından dolayı savcılığa başvurulduğu belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı inceleme sonucunda iddiaların gerçek olmadığını tespit etti ve soruşturma yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

25.05.2024 22:39
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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş'in, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "AK Parti İl Başkanımız Hüseyin Menteş, Afyonkarahisar Belediyesi binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddiaları dolayısıyla avukatı aracılığıyla 'suç uydurma' ve 'iftira' suçundan dolayı Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Nisan'da sosyal medya platformlarına, yerel ve ulusal basına yansıyan belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için yaptığı incelemeyi tamamlayarak, 14 Mayıs'ta iddiaya konu olayın gerçek olmadığı anlaşıldığından olay ve şüpheli/şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermişti.

Kararda, bu karara süresinde itiraz edilmemesi ya da itirazın ret ile sonuçlanması halinde Burcu Köksal hakkında "suç uydurma" ve "iftira" suçlarından soruşturma yürütülmek üzere gereğinin takdir ve ifasına karar verilerek ilgililere tebliğinin yapıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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