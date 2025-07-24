AK Parti İlçe Başkanlarından Dayanışma Ziyareti

AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, partisinin Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili'yi ziyaret etti.

Başkan Etili, ziyarette yaptığı açıklamada, AK Parti ilçe başkanları arasındaki dayanışmanın sürdüğünü ve Polatlı İlçe Başkanı Teke ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Polatlı İlçe Başkanı Teke de ilçe başkanları arasındaki dayanışma ve diyaloğu daha da güçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.