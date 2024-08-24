AK Parti İstanbul İl Başkanı: İBB, izinsiz inşaat konusunda kamuoyunu yanıltıyor - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı: İBB, izinsiz inşaat konusunda kamuoyunu yanıltıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Üsküdar Vaniköy'deki izinsiz inşaatla ilgili yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanılttığını bildirdi.

24.08.2024 19:16
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaata ilişkin 16 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bu beyanının gerçeği yansıtmadığını ve böylece kamuoyunun yanıltıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kabaktepe, İBB'nin, Vaniköy'deki kaçak yapılaşmaya ilişkin açıklamasının doğru olmadığını ifade etti.

Kabaktepe, şunları kaydetti:

"İBB, 16 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunduğunu iddia etmiştir. Fakat 22 Ağustos'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca gerçekleştirilen denetim sonrası, aynı gün saat 16.41'de suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundukları tespit edilmiştir. Bu durumda İBB'nin, suç duyurusunu çok daha önceden gerçekleştirdiği beyanı gerçeği yansıtmamaktadır. Bu durum, İBB'nin kamuoyuna yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiğini açıkça ortaya koymaktadır."

"İBB aceleyle geriye dönük bir yapı tadilat tutanağı oluşturmuştur"

İBB'nin kaçak yapılaşmayla ilgili hazırladığı yapı tadilat tutanağında "basit onarım belgesi"nden bahsedilmesi gerektiğini belirten Kabaktepe, "Ancak İBB tarafından 16 Ağustos'ta düzenlendiği iddia edilen bu tutanak, gerçekte 22 Ağustos'taki suç duyurusuna dayanarak geriye dönük hazırlanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğünün denetiminin ardından İBB aceleyle geriye dönük bir yapı tadilat tutanağı oluşturmuştur. Tutanağın hızla ve geriye dönük hazırlandığı, tutanakta yer alması gereken birçok detayın eksik olmasıyla açıkça görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, yaşananların, İBB yönetiminin İstanbul halkına ne denli büyük bir saygısızlık içinde olduğunu gösterdiğini kaydederek, paylaşımını şöyle tamamladı:

"Tıpkı geçmişte Fazilet Durağı yalanında olduğu gibi, İBB yönetimi bir kez daha gerçeği çarpıtarak, İstanbul halkını kandırma yolunu seçmiştir. İstanbul halkı, böylesi çelişkili ve yanıltıcı bir yönetimi hak etmiyor. Şeffaflık ve dürüstlükten uzak bu anlayışı kınıyor, İBB'yi halkı doğru bilgilendirmeye ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Son olarak, İBB yönetiminin her meseleyi oldubittiye getirme çabasını esefle karşılıyoruz. Bu tür yaklaşımlara karşı İstanbul halkının hukukunu korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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