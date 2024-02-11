AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan araç sürücüsü adliyeye sevk edildi.
Dün, Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde yaralamalı trafik kazası meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Yapılan incelemede, sürücü M.C.T. idaresindeki aracın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Baltacı'ya çarptığı belirlendi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Baltacı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, aracı kullanan sürücü M.C.T'yi kaza yerinde gözaltına aldı.
Emniyette ifadesi alınan M.C.T, "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.
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