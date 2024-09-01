AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa Belediyesi Pati Park'tan köpek yavrusu sahiplendi - Son Dakika
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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa Belediyesi Pati Park'tan köpek yavrusu sahiplendi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa Belediyesi Pati Park\'tan köpek yavrusu sahiplendi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa Belediyesi Pati Park Geçici Hayvan Bakımevinden 'Karam' ismini verdiği köpek yavrusunu sahiplendi. Çankırı, sokak hayvanlarının barınaklarda değil sevgiyle yaşayabilecekleri yuvalara sahiplenme yöntemiyle kavuşabileceklerini belirtti ve diğer belediyelere de ortak hareket etme çağrısında bulundu.

01.09.2024 13:16
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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa Belediyesi Pati Park Geçici Hayvan Bakımevinden "Karam" ismini verdiği köpek yavrusunu sahiplendi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliağa Belediyesi Pati Park Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret eden Çankırı, buradaki hayvanlarla ilgilendi.

Ceyda Bölünmez Çankırı, burada "Karam" adını verdiği bir köpek yavrusunu sahiplendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankırı, sokak hayvanlarının yerlerinin barınak olmadığını, sevgiyle yaşayabilecekleri yeni yuvalarına sahiplenme yöntemiyle kavuşabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak kuduz riski taşıyan ve bulaşıcı hastalıklardan muzdarip olan sokak hayvanları yasasındaki amacı sahiplendirmektir. Bu yasanın geçirilmesindeki en önemli nedenlerinden biri de sokaklarda maalesef yasaklı ırklar tarafından saldırıya uğrayan vatandaşlarımızın çoğunun yaşadığı problemler. Hayati risk taşıyan, ölüme kadar giden ciddi durumlar yaşadık. O yüzden hep beraber bu sahiplendirme yasası hepimiz için çok önemli. İnşallah bundan sonra da vatandaşlık görevini yerine getirir."

Bu anlamdaki çalışmalarından dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve ekibine teşekkür eden Çankırı, kentteki diğer belediyelere de ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa Belediyesi Pati Park'tan köpek yavrusu sahiplendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa Belediyesi Pati Park'tan köpek yavrusu sahiplendi - Son Dakika
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