AK Parti Kadın Kolları COP31'de çevre dostu teknolojileri kadınlarla paylaştı - Son Dakika
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AK Parti Kadın Kolları COP31'de çevre dostu teknolojileri kadınlarla paylaştı

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Antalya'daki COP31'de AK Parti Kadın Kollarınca düzenlenen söyleşide iklim değişikliğinin tarım ve tekstile etkileri ile çevre dostu teknolojiler ele alındı. Konuşmacılar, yüzde 50 daha az suyla yüzde 7 verim artışı ve yüzde 87 daha düşük karbon ve su izi sağlandığını aktardı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca "5 Problem, 5 Teknoloji, 5 Kadın" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Yeşil Alan'daki AK Parti Kadın Kolları Pavilyonu'nda düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mehtap Sarıhan yaptı.

Söyleşiye, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, MKYK üyeleri, partililer ve kadınlar katıldı.

Söyleşide, iklim değişikliğinin tarım, gıda güvenliği, plastik kirliliği ve tekstil sektörü üzerindeki etkileri ile bu sorunlara yönelik geliştirilen çevre dostu teknolojiler ele alındı.

Raymare Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Bahar Gök, iklim değişikliğinin etkilerinin en fazla hissedildiği alanlardan birinin tarım olduğunu belirterek, su kaynaklarının azalmasının üretimi tehdit ettiğini söyledi.

Kullanılabilir su kaynaklarının yüzde 70'inin tarımda tüketildiğini, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 77'ye ulaştığını aktaran Gök, geliştirdikleri teknolojiyle daha az su kullanarak verimliliği korumayı hedeflediklerini ifade etti.

Gök, "Yaptığımız uluslararası tarım araştırma enstitülerindeki sonuçlarımıza göre yüzde 50 daha az suyla ürünümüzü uygulayarak yüzde 100 tam sulamaya göre bile yüzde 7'lik bir verim artışı sağladık." dedi.

Vegg Foods Biotech Kurucusu ve CEO'su gıda mühendisi Dr. Canan Tiryaki, iklim değişikliğiyle birlikte gıda güvenliği ve gıda güvencesi sorunlarının önem kazandığını dile getirdi.

Kırık nohutları ileri dönüşüm yöntemiyle bitkisel bazlı ürünlere dönüştürdüklerini anlatan Tiryaki, geliştirdikleri yumurta alternatifinin su ve karbon ayak izini azalttığını belirtti.

Tiryaki, "Bizim ürettiğimiz bitkisel bazlı yumurta alternatifiyle yumurtayla yapabildiğimiz her şeyi yapabiliyorsunuz. Buna rağmen karbon ve su izini yüzde 87 oranında düşürüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Palgae Biyoteknoloji Kurucusu ve CEO'su biyomühendis Eylül Er, petrol bazlı plastiklerin çevre üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, mikroalglerden biyoplastik ve ambalaj malzemeleri geliştirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin plastik üretiminde Avrupa'da ikinci, dünyada altıncı sırada bulunduğunu aktaran Er, tek kullanımlık plastiklerin yerine doğada çözünebilen alternatiflerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Er, "Biz de iklimimiz değişmesin diye aslında bu teknolojileri üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Yugen Company Kurucusu ve CEO'su İpek Tüysüzoğlu, tarım ve gıda atıklarının farklı sektörlerde ham madde olarak değerlendirilebileceğini belirterek, nar kabuklarından hayvansal ve suni deriye alternatif biyomalzeme geliştirdiklerini anlattı.

Tekstil sektörünün iklim krizinde önemli payı bulunduğuna işaret eden Tüysüzoğlu, geliştirdikleri malzemenin çevresel etkilerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu üretim teknolojimizle beraber de yine bağımsız firmalara yaptırdığımız araştırma sonucuna göre de hayvansal deriye göre yüzde 95, suni deriye göre de yüzde 88 karbondioksit salımını azaltıyoruz."

Fırat Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Özcan Kutluğ ise iklim değişikliğiyle mücadelede dijital finans, yapay zeka ve finansal teknolojilerin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerji ve çevre ekonomisi alanında çalışmalar yürüttüğünü belirten Kutluğ, bilimsel analizlerle karbon salımının azaltılmasına yönelik politika önerileri geliştirdiklerini ifade etti.

Kutluğ, dijital finans ve ödeme sistemlerinin işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırabileceğine değinerek, yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarının enerji verimliliğinin artırılması ve enerji tüketiminin azaltılmasında kullanılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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