AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Projelerini Paylaştı

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Cumhuriyet, 75. Yıl ve Bahçelievler mahallelerine yapacakları projeleri paylaştı.
Çetinkaya, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet ve 75. Yıl mahallelerindeki pazar yerlerini modernize ederek üzerini ve etrafını kapatacaklarını belirtti.
5000 Evler bölgesindeki 3 mahallenin sokaklarına ve caddelerine asfalt ve peyzaj uygulamalarını başlatacaklarını aktaran Çetinkaya, Betim-1 ve Betim-2 iş merkezinin görünümünü yenileyerek daha modern bir şekilde halkın hizmetine sunacaklarını, 5000 Evler spor tesislerini sporcular için modernize edeceklerini, sokak iyileştirmelerini 5000 Evler'in ana caddelerine uygulayarak mahalleye daha modern bir görünüm kazandıracaklarını bildirdi.
Bahçelievler Mahallesi'nin okul sorununu 2024 yatırım programına alarak çözdüklerini ve gerekli çalışmalara başladıklarına değinen Çetinkaya, 5000 Evler Mahallesi'ne yeni hastaneyi tekrar hayata geçirdiklerini ve kurum binalarını yenilediklerini belirtti.
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