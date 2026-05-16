AK Parti Karabük'te Terörsüz Türkiye Vurgusu

16.05.2026 00:25
AK Parti Karabük toplantısında terörle mücadele ve dış politika ele alındı, Türkiye'nin hedefleri belirtildi.

AK Parti Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, terörle mücadelenin ekonomik, siyasi ve bölgesel boyutlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin iradesinden ödün verilmesi konusu değil. Terörsüz Türkiye, terör örgütünün lağvedilmesi ve silahların bırakılmasının Kürt sorununa çevrilmesi değildir, kimse yanlış anlamasın. Bazıları oraya taşıyor, bu değildir. Adı üstünde, terörün sonlandırılması. Zaten Cumhurbaşkanımız ne diyor? 'Biz bu sorunu çözdük.' AK Parti'nin hazırlamış olduğu rapora bakarsanız orada görürsünüz. Buradaki amaç terörün sonlandırılmasıdır.

Terörsüz Türkiye ne değildir dedik? Konuyla ilgili geçmişte yazmış çizmişler var. Kürt sorunu konusunda konferans vermiş, konuşmuş, uzman diye anlatılmış gazeteci, akademisyen, siyasetçi bu sorunu geçim kaynağı haline getirmiş. Hem bu sorun çözülsün diye Türkiye'de ve Avrupa'da konferanslara gitmiş, bu sorun çözülmeye başladığı zaman da 'Eyvah sorun çözülürse ben ekmeksiz kalırım.' tavrına girmiş kılıksızların dışarıda bırakılmasıdır, Terörsüz Türkiye."

Şahin, konuşmasında Türkiye'nin izlediği dış politikadan ve savunma sanayi alanında geliştirdiği teknolojilerden de bahsetti.

Toplantıda, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

