AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Taksicilerle Buluştu - Son Dakika
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AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Taksicilerle Buluştu

AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Taksicilerle Buluştu

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen seçim programı kapsamında taksicilerle bir araya geldi. Çetinkaya, taksici esnafının talep ve önerilerini dinleyerek, hedeflerini ve projelerini anlattı. Çetinkaya, taksici esnafına teşekkür ederek, hayırlı kazançlar diledi.

28.02.2024 09:39  Güncelleme: 09:39
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Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, taksi duraklarını ziyaret etti.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan seçim programı kapsamında taksicilerle bir araya gelen Çetinkaya, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Taksici esnafıyla sohbet eden Çetinkaya, hedeflerini ve projelerini anlattı.

Çetinkaya, "Taksici esnafımız, ilçenin nabzını tutan en iyi esnaf gruplarından biridir. Hepiniz Karamürsel için çok değerlisiniz. Bugün beni burada karşılayarak, destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rabbi'm hayırlı, bereketli kazançlar nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Taksicilerle Buluştu - Son Dakika
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