AK Parti Kırklareli'de Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Kırklareli'de Bayramlaşma Töreni

AK Parti Kırklareli\'de Bayramlaşma Töreni
25.05.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığınca bayramlaşma töreni düzenlendi.

Parti binasında düzenlenen törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli İl Koordinatörü Ali Sevinç, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Kadın Kolları Başkanı Canan Genim ile parti teşkilatı katıldı.

Sarıçam, konuşmasında, bayramların gönüllerin buluştuğu, kırgınlıkların geride bırakıldığı, kardeşliğin ve dayanışmanın daha da anlam kazandığı müstesna zamanlar olduğunu ifade ederek, partilileriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Dağtaş da birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen Kurban Bayramı'nın, parti teşkilatına, Kırklareli'ne, ülkeye ve mazlum coğrafyalara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Herkesin bayramını tebrik eden Dağtaş, sağlık, huzur ve bereket diledi.

Konuşmaların ardından Sarıçam ve Dağtaş partilileriyle bayramlaştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Kırklareli'de Bayramlaşma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barajın kapakları açıldı, köprü suyun debisine dayanamadı Barajın kapakları açıldı, köprü suyun debisine dayanamadı
Ankara’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yollar göle döndü Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yollar göle döndü
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez’e geldi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez'e geldi
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
Van’da hayvan otlatan şahsa yıldırım isabet etti Van'da hayvan otlatan şahsa yıldırım isabet etti
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

11:15
Türkiye’de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor
11:10
Milyonları korkutan Kerem’den haber var
Milyonları korkutan Kerem'den haber var
11:04
Görüşmeler başlıyor Uğurcan için gerekeni yaptılar
Görüşmeler başlıyor! Uğurcan için gerekeni yaptılar
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 11:32:46. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Kırklareli'de Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.