AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Seydişehir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığını ziyaret eden Özgökçen, İlçe Başkanı Ramazan Arın'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, teşkilat üyeleriyle buluştu.

Esnaflarla, geçmiş dönem ilçe başkanlarıyla, şehit aileleriyle, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle ve vatandaşlarla görüşen, talep ve istekleri dinleyen Özgökçen, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkalı da makamında ziyaret etti.