AK Parti'li Hatipoğlu'ndan Eskişehir'e su ve tarım yatırımı açıklaması

24.02.2026 12:02
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de son 23 yılda 33 milyar 863 milyon lira değerinde 172 tesisin inşa edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son 23 yılda Eskişehir'de hayata geçirilen 172 su yapısının şehrin tarımına, üretimine ve geleceğine yapılan çok kıymetli yatırımlar olduğunu vurguladı.

Barajlardan göletlere, sulama tesislerinden taşkın kontrol projelerine kadar uzanan bu büyük hizmet zincirinin olduğunu belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Toprağımıza bereket, çiftçimize güven, hemşehrilerimize huzur kazandırmıştır. Suya hükmeden, üretimi büyüten ve Eskişehir'i her alanda daha güçlü yarınlara taşıyan bu vizyon için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımıza ve Devlet Su İşleri Genel Müdürümüze şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Eskişehir için çalışmaya, üretmeye ve yatırım almaya devam. Şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

SON DAKİKA: AK Parti'li Hatipoğlu'ndan Eskişehir'e su ve tarım yatırımı açıklaması
