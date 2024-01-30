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AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, kırsal mahalleleri ziyaret etti

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve beraberindeki heyet ile birlikte Kızıltepe ilçe merkezi ile kırsal mahallelere ziyaret gerçekleştirdi. Erin, ziyaretlerde yörenin ileri gelenleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek Mardin için kaybedecek bir anlarının bile olmadığını dile getirdi. İl Başkanı Alma ise Erin ile vatandaşları her platformda bir araya getirmeyi planladıklarını belirtti.

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, kırsal mahalleleri ziyaret etti
30.01.2024 - 13:29,
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AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, kırsal mahalleleri ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erin, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, il ve ilçe teşkilatlarından oluşan heyetle Kızıltepe ilçe merkezi ile kırsal Çağıl, Atmaca, İnandı, Karabent ve Bölükbaşı mahallelerine ziyarette bulundu.

Mardin için kaybedecek bir anlarının bile olmadığını dile getiren Erin, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde yörenin ileri gelenleri ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktardı.

Alma da, Abdullah Erin ile her platformda vatandaşlarla bir araya getirmeyi planladıklarını belirtti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika


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