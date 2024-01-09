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AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, gazetecilik mesleğini doğru ve tarafsız ilkelere bağlı olarak toplumun huzurunu bozmayacak şekilde fedakarca çalışan tüm basın camiasının gününü kutladı. Alma, AK Parti İl Başkanlığı olarak gazetecilerin yanında olduklarını ve olumsuz algılara neden olacak haberlerden kaçınan tüm gazetecilere kapılarının daima açık olduğunu belirtti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 11:44,
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AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alma, mesajında, vatandaşın haber alma hakkının kullanılmasına olanak sağlayan, gazetecilik mesleğini doğru ve tarafsız ilkelere bağlı olarak toplumun huzurunu bozmayacak şekilde fedakarca çalışan tüm basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

AK Parti İl Başkanlığı olarak daima gazetecilerin yanında olduklarını belirten Alma, ülkenin ve milletin çıkarlarını gözeterek olumsuz algılara neden olacak haberlerden kaçınan tüm gazetecilere kapılarının daima açık olduğunu kaydetti.

Almaz, "Sorun, öneri ve sıkıntıları her ne olursa olsun her zaman kendilerini misafir etmek isteriz. Bu anlamda bizler de yaptığımız her faaliyeti kendileriyle paylaşarak halkı bilgilendirmelerine yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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