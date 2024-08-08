AK Parti Mardin İl Başkanlığına atanan Uncu görevine başladı - Son Dakika
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AK Parti Mardin İl Başkanlığına atanan Uncu görevine başladı

AK Parti Mardin İl Başkanlığına atanan Uncu görevine başladı

Mehmet Uncu, AK Parti Mardin İl Başkanlığına atandı. Partililer tarafından il binası önünde karşılanan Uncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Mardin'in kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Uncu, ilin kadim geçmişiyle bir mozaik olan yapısını gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

08.08.2024 19:17
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AK Parti Mardin İl Başkanlığına atanan Mehmet Uncu, göreve başladı.

Uncu, partililer tarafından il binası önünde karşılandı.

Burada konuşan Uncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendisini bu göreve layık gördüğü için teşekkür etti.

Mardin'i daha iyi yerlere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Uncu, şunları kaydetti:

"Kadim geçmişiyle, medeniyetin, tarımın, zanaatın, ticaretin ve sanatın doğduğu her bir ilçesi ve insanıyla bir mozaik olan ilimizin kalkınması için var gücümüzle çalışmak boynumuzun borcudur. Atalarımızın bize bıraktığı mirası gelecek nesillere daha güzel bir biçimde aktarmakla mükellefiz. Çıktığımız bu yolda, hoşgörü kentimiz Mardin'i Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir dünya kenti haline getireceğiz. Türkiye Yüzyılı, Mardin'in Yüzyılı olacak."

Kaynak: AA

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