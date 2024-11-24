AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç'tan Öğretmenler Günü mesajı

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AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, geleceğin teminatı çocukların yetiştirilmesinde büyük özveri gösteren, bilgi, birikim ve tecrübelerini aktarırken hiç bir fedakarlıktan kaçmayan öğretmenlerin çabasının takdire şayan olduğunu belirtti.

Kılıç, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz Türkiye Yüzyılı çerçevesinde ülkemizin en muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında katkılarını asla eksik etmeyen tüm eğitim camiasına ayrıca teşekkür ediyorum. Geçmişten günümüze görevi esnasında şehit olmuş öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Bu duygularla değerli eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden tebrik ediyorum."