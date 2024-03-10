AK Parti Midyat Belediye Başkan Adayı Şahin, gençlerle buluştu

Mardin'de AK Parti'nin Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, ilçede düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.
Şahin, AK Parti Midyat İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nın tarihi bir handa düzenlediği "Gençlik Aşkıyla Midyat" programında yaptığı konuşmada, ilçede çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Etnik kökene dayalı siyaset yapmadıklarını belirten Şahin, "Türk, Arap, Kürt, Süryani, Ezidi kim geldiyse belediyenin imkanlarından yaralandı. Sosyal tesisler ve altyapı yaptık. Sokak restorasyonları yaptık, tarihi dokuyu canlandırdık." dedi.
Yerel seçimlerin önemine işaret eden Şahin, gençlerden de destek beklediğini ifade etti.
Şahin, "Mahalli seçimler, genel seçimler gibi değil. Şahsa endeksli seçimlerdir. Sandığa giderken adayın projelerine bakın. İlçenize hizmet edecek adaya oy verin." diye konuştu.
Programa, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ve gençler katıldı.
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