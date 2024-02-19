AK Parti Milletvekili Cem Şahin, yeni kanun teklifiyle hak arama hürriyetini genişletmeyi ve yargılamanın hızlandırılmasını amaçlıyor

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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, hazırladıkları kanun teklifinin, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, yargılamanın hızlandırılması ve kişisel verilerin etkili şekilde korunmasını amaçlayan önemli düzenlemeler içerdiğini bildirdi.

Şahin, yaptığı açıklamada, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ile Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk imza sahipleri olduklarını belirtti.

Yoğun çalışma sonucu hazırladıkları teklifin TBMM Başkanlığına sunulduğunu aktaran Şahin, imza sahipleri olarak eşlik ettikleri AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, TBMM'de gazetecilere kanun teklifiyle ilgili ayrıntılı bilgi aktardığını anımsattı.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi de olan Şahin, 43 maddeden oluşan teklifin, "8. Yargı Paketi" olarak değerlendirilebileceğini ve amaçlarının, yargı hizmetlerinin daha etkin sağlanması olduğunu ifade etti.

Kanun teklifinin, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, yargılamanın hızlandırılması ve kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan önemli düzenlemeler içerdiğine değinen Şahin, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.