AK Parti MKYK Toplantısı Sona Erdi
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı sona erdi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.
Kaynak: AA
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