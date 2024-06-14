AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar'da temaslarda bulundu

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AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, partisinin Gülnar ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Burada düzenlenen Halk Buluşması'nda Sever, ilçeye verdiklerin sözün takipçisi olacaklarını belirterek, Gülnar'ın kalkınmasına yönelik çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Sever, burada vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi, bu konuların çözümü için yetkililerle görüştü.

Mustafa Sever, daha sonra Gülnar Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde Kırsal Kalkınma Toplantısı'na katıldı.

İlçeye özgü yöresel ürünlerin sıkıntılarının çözümü için çalışma içerisinde olduklarını anlatan Sever, bu ürünlerin pazar sıkıntısını gidereceklerini kaydetti.