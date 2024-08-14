AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programları düzenlendi

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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Van'da AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, programda yaptığı konuşmada, AK Parti siyasetine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

AK Parti'de siyaset yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kayatürk, "Gözlerimizi önemli bir hareketin içerisinde açtık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan yeni Türkiye'yi ve AK Parti'yi gençlerimize iftihar vesilesi olarak anlatacağız. Bu harekette Cumhurbaşkanı'mıza yol arkadaşlığı yaptığımız için Allah'a şükür ediyoruz. Sadece Van'a, ülkemize değil, ümmete, mazlumlara, mağdurlara ne kadar büyük hizmetler yapıldığını liderimizle görmüş olduk. Ne kadar iftihar etsek az." diye konuştu.

İl Başkanı Emre Güray ise AK Parti'nin siyaset sahnesinde 23 yılını geride bıraktığını hatırlattı.

Partinin kuruluşundan bu yana Van'ın gerekli tüm hizmetleri aldığını dile getiren Güray, şunları kaydetti:

"Kentimiz kamu yatırımlarında 81 il arasında dokuzuncu sırada. Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde ve bakanlarla beraber Van'ımıza birçok konuda destek sundular. Van, ihya, inşa ve imar anlamında birçok konuda destek gördü. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu destekler kalkınma, huzur ve güven anlamında devam edecek."

Programa, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan ve AK Parti ilçe başkanları katıldı.

Hakkari

AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sinevizyon gösterimi ve pasta kesiminin ardından konuşan AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, teşkilat mensuplarıyla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır milletin hizmetinde yol yürüdüğünü, bundan sonra da bu yolda yürümeye devam edeceğini belirten Kaya, partide önceki dönemlerde görev yapan yöneticilere teşekkür etti.

Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, teşkilatta yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, partinin gençliğe görev ve sorumluluk eksenli tarihi bir misyon yüklediğini ifade ederek, "AK Parti gençliği, kısa rüyaların değil gerek ulusal gerekse uluslararası çapta 2023, 2053, 2071 vizyonlarının omuzlarına yüklediği vazife ve sorumluluklarının farkında olan uzun bir yolun bilinçli yolcularıdır." dedi.

Programa Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, ilçe ve belde başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

Bitlis/Muş

Bitlis'te AK Parti İl Başkanlığınca Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Başkanı Kadir Köstekçi, programda yaptığı konuşmada, memlekete icraat yapacak tek partinin AK Parti olduğunu ifade etti.

Köstekçi, "Gelecek dönem ve bu yıl içerisinde tüm icraatları ve vermiş olduğumuz sözleri tek tek yerine getireceğiz. İcraatın adının AK Parti olduğunu herkese göstereceğiz. Gelecek yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Bu yüzyılı inşa ve ihya edecek parti AK Parti'dir." diye konuştu.

Muş'ta da AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'ndaki konuşması izlendi.