AK Parti 33. İstişare Kampı Sona Erdi - Son Dakika
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AK Parti 33. İstişare Kampı Sona Erdi

28.06.2026 17:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasının ardından sona eren kampta, partinin faaliyetleri, yol haritası ve gündemdeki konular ele alındı

AK Parti'nin "Çeyrek Asırlık Destan AK Parti" temasıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi.

Sapanca'daki bir otelde 26 Haziran'da başlayan, açılışını dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı kampta, partinin faaliyetleri, yol haritası ve gündemdeki konular ele alındı.

Kampa, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Kurucular Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, genel başkan yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları katıldı.

"Parti Politikaları" oturumları yapıldı

Kampta, "Parti Politikaları", "Ortak Akıl", "TBMM Parti Grubu Çalışmaları ve Değerlendirmeleri" ile "Genel İstişare ve Değerlendirme" oturumları yapıldı.

Önceki kamplara göre daha interaktif bir yapıda organize edilen kampta, uzun sunumlar yerine karşılıklı görüş alışverişine imkan tanındı.

Partinin kurumsal hafızasını ve gelecek hedeflerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen "Parti Politikaları" oturumlarına, MYK üyeleri katıldı.

Eş zamanlı olarak 4 ayrı salonda yapılan oturumlardaki görüş ve öneriler partinin kurumsal yol haritasının oluşturulması için raporlandı.

Bakanlar katılımcıların sorularını yanıtladı

Sahadan merkeze güçlü bir değerlendirme zemini oluşturulması ve vatandaşlardan gelen taleplerin doğrudan iletebileceği bir istişare ortamının sağlanması hedeflenen "Ortak Akıl" oturumlarında ise Bakanlar katılımcıların sorularını yanıtladı ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ise Genel İstişare ve Değerlendirme oturumu yapıldı. Katılımcıların talep, beklenti ve sorunları Kabine üyelerine ilettiği oturumda Bakanlar ise yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Katılımcıların yönelttiği soruları yanıtlayan Bakanlar sahadan gelen geri bildirimleri dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı kapanış konuşmasının ardından sona eren kampta, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Erdoğan'a üzerinde İstiklal Marşı'nın tüm kıtalarının yer aldığı bir tablo takdim etti.

Erdoğan'ı kampın yapıldığı otelde ayrılışı sırasında Sakarya Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve partililer uğurladı.

Kaynak: AA

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