AK Parti'nin İdeathon'unda Bağımlılıkla Mücadele Projeleri Ödüllendirildi - Son Dakika
AK Parti'nin İdeathon'unda Bağımlılıkla Mücadele Projeleri Ödüllendirildi

14.04.2026 14:43
Yarışmada "Mavera" isimli takım birinci, "Truva" takımı ikinci, "AK Parti Karşıyaka Kadın Kolları" takımı ise üçüncü oldu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, 81 ilden kadınların katılımıyla düzenlenen "Ideathon Programı"nda kamuya katkı sağlayacak başarılı politika önerilerini geliştiren "Mavera", "Truva" ve "AK Parti Karşıyaka Kadın Kolları" takımları dereceye girdi.

AK Parti bünyesinde ilk kez düzenlenen fikir maratonu, toplumsal meselelere uygulanabilir, yenilikçi ve etki odaklı politikalar geliştirmek amacıyla hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Bağımsızlık Yılı" ilanı ile "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu çerçevesinde, teması "Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar" olarak belirlenen yarışmanın finali, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Finale yükselen 15 takım, aylar süren çalışmalar sonucu hazırladıkları sosyal, psikolojik, dijital ve yapısal bağımlılıklara yönelik politikalara ilişkin kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, yarışmaya Ankara'dan katılan "Mavera" isimli takım birinci oldu.

"Net-Kes: Güçlü Aile, Aydınlık Gelecek" isimli çalışmayı hazırlayan ekip, "Vakit Emanettir" mottosuyla dijital bağımlılıkla mücadeleye yönelik, aile içi dijital detoksu teşvik eden ve ödüllendiren hibrit bir katılım modeli geliştirdi.

Diğer dereceye girenler

Fikir maratonunda, Truva isimli takım da "Sessiz Tanık" çalışmasıyla ikincilik elde etti.

Takım, metropollerdeki bağımlılık sorununa karşı ihbar ve etiketleme korkusunu aşmayı hedefleyen, anonim başvuru imkanı sunan ve mahalle esnafı aracılığıyla bireyleri uzman desteğine yönlendiren bir çözüm modeli oluşturdu.

Yarışmanın üçüncüsü ise İzmir'den katılım sağlayan "AK Parti Karşıyaka Kadın Kolları" takımı oldu.

"Aynı Odada Kal, Anda Kal" sloganıyla "Bağımlılıkta Aile Kalkanı" projesi geliştiren ekip, teknoloji bağımlılığını önlemeye yönelik, ev içi akran mentörlüğü modeliyle ailelere doğrudan destek sağlamayı amaçlayan bir çalışma ortaya koydu.

Tuğba Işık Ercan dereceye girenleri tebrik etti

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, programa ilişkin yaptığı açıklamada, programa Edirne'den Kars'a 81 ilden yoğun katılım olduğunu belirtti.

En yüksek katılımın İstanbul, Van ve Kayseri'den olduğunu aktaran Ercan, toplam 264 takım ve 1302 katılımcıya ulaşıldığını bildirdi.

Ercan, katılımcılara "Dönüşen Paradigma", "Startup Ekosistemi" ve "Etkili Sunum Teknikleri" gibi çeşitli eğitimler verildiğini ifade etti.

Bu süreçte yer alan her kadının birinci olduğunun altını çizen Ercan, fikirleriyle geleceği aydınlatan yarışmacılara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Azmin, başarının ve gururun sonucunu görmekten çok mutluyuz"

Birincilik elde eden "Mavera" isimli takımın üyelerinden Senem Tek, yaptığı açıklamada, "Birinci olduk. Çok mutluyuz, gururluyuz. Özellikle Cumhurbaşkanımızdan hediyeyi almak çok daha gururlandırdı bizi. Onunla yakinen buluşmak çok onur verici bir durum." diye konuştu.

Ekibin bir diğer üyesi Semiha Bayraktar ise "Ekibimle birlikte vermiş olduğumuz mücadelenin sonucunda burada olup azmin, başarının ve gururun sonucunu görmekten çok mutluyuz. Bu projenin daha iyi yerlere, adım adım ilerleyip çok güzel sonuçlar doğuracağı için de mutluyuz." ifadesini kullandı.

Yarışmada ikinci olan "Truva" takımının üyelerinden Ayşe Kocataş da çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, yarışmayı düzenleyen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığına ve ekibine teşekkür etti.

Programda üçüncülük elde eden takımın üyesi Ayşe Ümran Erdoğan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül almanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'nin İdeathon'unda Bağımlılıkla Mücadele Projeleri Ödüllendirildi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: AK Parti'nin İdeathon'unda Bağımlılıkla Mücadele Projeleri Ödüllendirildi - Son Dakika
