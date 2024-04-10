AK Parti Nizip İlçe Teşkilatı Bayramlaşma Programı Düzenledi

AK Parti Nizip ilçe teşkilatı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.
İlçe binasında düzenlenen programa, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Muharrem Cankesen, önceki dönem belediye başkanları Mehmet Sarı, Hacı Fevzi Akdoğan ve partililer katıldı.
Cankesen, bayramların küskünlükleri ortadan kaldıran, kardeşlik ve sevginin pekiştiren günler olduğunu belirtti.
Önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Sarı da bayramın huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni etti.
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İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda yurttaşlar ekonomik sıkıntılarını dile getiriyor. Emekliler, düşük maaşlarla geçinemediklerini ve eskiden yapabildikleri birikimleri artık yapamadıklarını belirtiyor. Birçok kişi, bayram alışverişi yapamadığını ve torunlarını giydiremediğini ifade ediyor. Ayrıca, emeklilerin maaşlarından kısma yöntemiyle ekonomik krizin çözülemeyeceği vurgulanıyor. Azerbaycan'dan gelen bir akademisyen ise Türkiye'de iş olanaklarının çok az olduğunu ve öğrencilerin sorunlarının arttığını dile getiriyor.
Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Ramazan Bayramı yoğunluğu sebebiyle artan trafik akışını denetlemek amacıyla Bandırma girişindeki kontrol noktasında yapılan denetimlere katıldı. Bayram tatilinin başlaması ile birlikte 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı trafiği, Bandırma'da yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, bayramı sevdikleriyle geçirebilmek için yollara düştü ve Bandırma geçiş güzergahında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zaman zaman trafik, neredeyse durma noktasına geldi. Bu yoğunluk karşısında Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve daha güvenli bir bayram tatili geçirilmesini temin için denetimlerini artırdı. Kaymakam Engin Aksakal da, denetimlere bizzat katılarak sürücüleri bilgilendirdi ve trafik tedbirlerine uyulmasının önemini vurguladı. Kaymakam Aksakal, sürücülere yönelik olarak yaptığı konuşmada, 'Dokuz günlük Ramazan Bayramı münasebetiyle seyahat edecek vatandaşlarımız, sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız için lütfen emniyet kemerinizi takın. Hız limitlerine ve trafik kurallarına uyun' dedi ve tüm görevli personel ile vatandaşların bayramını kutladı.
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