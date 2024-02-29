AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Ihlamurkent Mahallesi\'nde Ziyaretler Gerçekleştirdi

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AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Ihlamurkent Mahallesi'nde esnaf, muhtarlık ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Vatandaşların bölgeye ilişkin talep ve önerilerini dinleyen Alp, projelerinin hazır olduğunu ifade ederek, seçildiği takdirde Odunpazarı için güzel işler yapacağını belirtti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinler ise Alp'e teşekkür etti.

Özkan Alp, yaptığı açıklamada, ilçedeki tüm mahallelerdeki vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığını vurgulayan Alp, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece çok çalışmak gerekiyor. Biz bir olursak hep birlikte Odunpazarı için güzel çalışmalar yapacağız. Daha önce de söyledim, yine tekrarlıyorum; Odunpazarı'nın 85 mahallesine aynı hizmeti, eşit şekilde sağlamak için çalışacağız. Değerli Ihlamurkent Mahallesi'nin sakinleri, muhtarıyla, esnafıyla, gençleriyle bizleri çok mutlu etti. Bize olan desteklerini gönülden hissediyoruz ve onların desteğiyle 31 Mart akşamı ipi göğüsleyen Cumhur İttifakı olacak. Ben değil, biz olacağız."

Ziyarette Alp'e, Odunpazarı Belediye Meclisi Üyesi adayları Mehmet Kepez ve Barış Toprak eşlik etti.